La gustosissima storia del tramezzino eccellenza italiana del sapore

(Di giovedì 26 settembre 2024) Life&People.it Ladelha origini molto più recenti rispetto ad altre eccellenze della cucinache affondano le radici in tempi immemorabili. Proprio questa relativa giovinezza, ci permette di essere in possesso di tutte le fonti necessarie per ricostruire la vicenda del sandwich più glam e saporito del globo. Rettangolare, triangolare, arrotolato, a cupola o, addirittura, a panettone, il, in appena un secolo di vita, è diventato il protagonista di unagastronomica potente, in grado di unire alto e basso, popolando tanto i banchi dei bar più umili, quanto i vassoi d’argento degli eventi più glam. Una versatilità che lo rese, fin dagli esordi, adatto a tutti i palati, perfino a quello raffinatissimo di Gabriele D’Annunzio che ne inventò il nome.