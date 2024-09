La brutta notizia questa sera Grande Fratello tremano le Non è la Rai | la decisione di Signorini

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 26 settembre 2024) Le tre ex di “Non è la Rai”, trio composto da Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere, rischiano la squalifica dal. La nuova edizione del reality condotto da Alfonsoha preso il via il 16 settembre con un ricco cast di vip e nip e da qualche giorno è montata una polemica proprio sulle concorrenti del reality show in onda su Canale 5. Tutto è nato dopo le nomination della puntata delandata in onda lunedì. Nomination che hanno scatenato, come sempre, diversi malumori nella casa più spiata d’Italia. Ilaria Clemente, una delle nip del reality show condotto da Alfonso, è stata nominata dal trio delle Non è la Rai e alla fine della puntata si è mostrata molto delusa davotazione.