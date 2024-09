Il Rimini non si vuole fermare A Perugia per riscrivere la classifica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) Antonio Buscè benedice i tre punti conquistati contro il Milan Futuro appena qualche giorno fa. Sa quanto siano importanti per scacciare qualche nuvola, ma sa anche che la corsa è appena iniziata e non conviene farsi prendere troppo dalla frenesia. Tanto per non restare in fretta senza ossigeno. Così, i novanta minuti del primo turno infrasettimanale della stagione, stasera in casa del, valgono come un bel banco di prova. Contro un avversario magari meno talentuoso, ma decisamente più esperto rispetto a quello di lunedì sera. "La vittoria contro il Milan ci ha dato una bella boccata d’ossigeno – lo dice subito Buscè – E’ arrivata come è arrivata, ma l’importante era trovarla. Sappiamo di affrontare unche sulla carta è validissimo, una squadra che dirà la sua in questo campionato.