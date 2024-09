Il dolore di Prato per la scomparsa di Giò | Sei stato un leone fino alla fine

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024), 26 settembre 2024 – Aveva combattuto con tutte le sue forze contro quella maledetta malattia, riuscendo a mostrare sempre il suo sorriso, nonostante tutto. Oggine piange la. Giovanni Fuochi, conosciuto da tutti come Giò, il 22enne di Casale colpito da una rara forma di tumore cerebrale da quando aveva due anni, non ce l’ha fatta. Il giovane è deceduto oggi, giovedì 26 settembre. Negli anni, grazie all’associazione “La forza di Giò” sono stati raccolti tantissimi fondi per sostenere il reparto di neuro-oncologia dell’ospedale pediatrico Meyer. La sindaca Ilaria Bugetti e tutta la giunta si stringono attornofamiglia Fuochi per ladi Giovanni: “Il nostro Giò ci ha lasciato soli – ha detto commossa la prima cittadina - Per noi che abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo, è un giorno di grande tristezza e