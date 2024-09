I volontari Plastic Free ripuliscono il Lazio | quando e dove

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 26 settembre 2024) Roma, 26 settembre 2024 – L’onda blu deidiOnlus torna in azione per un intero fine settimana dedicato alla tutela di mari, fiumi e corsi d’acqua. Si terrà sabato 28 e domenica 29 settembre, infatti, l’evento nazionale “Sea & Rivers” organizzato dall’associazione ambientalista impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento daa e il suo abuso nella vita quotidiana. In tutta Italia ci saranno ben 234 appuntamenti di pulizia ambientale delle coste e degli argini per liberare la natura da tonnellate di rifiuti. Sarà protagonista anche ilcon ben 13 iniziative: sabato 28 ad Ostia-Roma, Colleferro, Nettuno e Pomezia (RM), Fara in Sabina (RI), Fondi e Maenza (LT); domenica 29 a Roma e Mentana (RM), Latina, Lenola e Sabaudia (LT) e Viterbo.