I vini italiani più costosi al mondo classifica e prezzo

(Di giovedì 26 settembre 2024) L’artecola italiana continua a brillare a livello internazionale, con etichette che raccontano storie affascinanti e che, proprio per il loro pregio, raggiungono anche prezzi da record. Da una ricerca effettuata dal sito Wine Searcher, specializzato nel monitoraggio dei prezzi deia livello globale, è oggi possibile sapere e scoprire quali sono ipiùal. Alcune bottiglie superano anche i mille euro. Qual è il vino italiano più costoso al? Con unmedio di 1.053 euro, per esempio, è il Barbaresco Crichët Pajé di Roagna il vino italiano più caro al, prodotto in Piemonte. Un tempo considerato una riserva personale della famiglia Roagna, questo vino ha visto la luce per la prima volta nel 1978. La sua complessità e l’eleganza dei sapori lo rendono un simbolo di prestigio nel panoramacolo.