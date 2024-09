I calciatori del Napoli scoprono i loro ratings su FC25 | Kvaratskhelia e McTominay non ci stanno

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il, reduce dal pareggio positivo contro la Juventus, si sta preparando per i prossimi impegni, in Coppa Italia, dove affronterà Palermo e poi il Monza in casa. Prima di concentrarsi totalmente sulle partite, però, iazzurri si sono divertiti a commentare inel videogioco EA Sports FC 25, l’evoluzione del celebre FIFA. Per chi non è esperto di videogiochi, EA Sports FC 25 è l’ultima creazione della Electronic Arts, disponibile dal 27 settembre 2024 per tutte le principali console e PC.