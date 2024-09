Ho composto le musiche del docu-film ‘Ogni pensiero vola’ sul tema della salute mentale | Ethan Torchio lancia il suo progetto senza i Maneskin

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Isi sciolgono? È stato questo il dubbio di moltissimi fan quando hanno visto Victoria De Angelis e Damiano David presentare i propri progetti da solista. Un dubbio, poi, sciolto dagli stessi membriband, che hanno voluto tranquillizzare i loro sostenitori. A loro, si era poi aggiunto anche Thomas, con un suopersonale. Ed, invece? Anche il batterista non si è preso una pausa ed è tornato alla musica, seppur in una nuova veste, quella del cinema., infatti, ha realizzato leper ilOgnivola, diretto da Alice Ambrogi e realizzato in collaborazione con il dipartimento didell’ASL di Roma1. La pellicola, infatti, approfondisce ilnei giovani attraverso alcune interviste volte a sfidare i pregiudizi sociali.