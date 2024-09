Gregge di 350 pecore sterminato Morti 250 capi al pascolo Il proprietario | le hanno avvelenate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024) Una mattanza. Duecentocinquantal’altra notte sono morte una dopo l’altra in meno di un’ora sul monte Barro. Chi le abbia uccise non si sa e nemmeno come e perché. Probabilmente sono state. Su questo non sembra avere dubbi il, Mauro Farina, 36 anni, imprenditore agricolo di Molteno: "Me le, leuccise apposta per gelosia". Ora la paura è che possano subire la stessa fine, come vittime collaterali, pure escursionisti di passaggio. Per questo l’intera area della misteriosa strage di ovini è stata interdetta ed è stata annullata una sagra secolare in programma nel fine settimana nello stesso posto. Le precauzioni però non bastano a tranquillizzare: in molti temono possano essere state contaminate anche le falde acquifere. Le 250appartenevano ad undi 350