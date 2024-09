GP Indonesia di MotoGP in tv dove seguire in streaming qualifiche Sprint e gara

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 26 settembre 2024) La lotta al titolo per lasi sposta in, sul circuito di Mandalikaandrà in scena il quindicesimo GP della stagione. Nella prima delle tappe asiatiche che segnano il tramonto del Motomondiale prima del ritorno in Europa col GP di Valencia, sarà ancora sfida tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia che nella doppia di Misano si sono “divisi” gioie e dolori, prima per lo spagnolo e poi per l’italiano. Ma attenzione alle retrovie, perché Marc Marquez ed Enea Bastianini scalpitano., tutti in Asia Come ogni anno, da fine settembre ai primi di novembre lacambia continente. Ad accogliere i piloti del Motomondiale è l’Asia, con una piccola parentesi anche in Oceania per il GP dell’Australia, per 5 appuntamenti imperdibili per conoscere l’esito nella corsa al titolo iridato.