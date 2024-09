Genoa-Juventus a rischio Si potrebbe giocare a porte chiuse

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 26 settembre 2024)è a. Il match in programma sabato pomeriggiogiocarsi ae senza la presenza di tifosi. ATTENZIONE – In vista della sfida di sabato pomeriggio traarrivare qualche brutta sorpresa per i tifosi di entrambe le squadre. Il match, in programma allo Stadio Luigi Ferraris sabato 28 settembre 2024 alle ore 18:00, rischia di giocarsi senza i tifosi bianconeri. In caso più estremo invece, la partitaessere disputata a. Nelle prossime ore sarà presa una decisione: adesso il tutto è oggetto di valutazione in sede di Osservatorio. La proposta è arrivata sui tavoli competenti dopo gli scontri di ieri sera al termine del derby di Coppa Italia trae Sampdoria. Negli scontri sono rimasti feriti 42 persone, tra agenti di polizia e tifosi.