G7 Agricoltura al centro giovani crisi idrica e parità di genere

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il 26 settembre 2024 segna l’inizio ufficiale del G7al Castello Maniace di Siracusa. L’evento, che si protrarrà fino al 28 settembre, vedrà la partecipazione dei Ministri dell’dei Paesi del G7, guidati dal ministro Francesco Lollobrigida. Accanto ai rappresentanti delle potenze mondiali, sono presenti anche figure chiave come il Commissario europeo per l’, la Commissaria dell’Unione Africana e i vertici delle principali agenzie Onu con sede a Roma (Fao, Ifad, Wfp), nonché esponenti di Ocse e Cgiar. Non si tratta di un semplice incontro di circostanza: le questioni in gioco riguardano il futuro dell’globale. Aldel dibattito si trovano innovazione, sostenibilità, gender gap e, oggi più che mai, la gestione delle risorse idriche, divenuta un problema strutturale.