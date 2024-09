Foggia esonerato il tecnico Brambilla | il comunicato del club

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 26 settembre 2024) Dopo l’ennesimo risultato negativo Massimonon è più l’allenatore del. Ad annunciare l’esonero delè stato il presidente Nicola Canonico, a margine della sfida persa contro il Giugliano. “Analizzo drasticamente i numeri, siamo la peggiore difesa. Penso di aver allestito un organico importante. I complimenti non li abbiamo ricevuti dai tifosi, ma sono arrivati da fuori. Essere umiliati in questo modo non è accettabile. È stata una scelta obbligata quella di mandare via. Mi sarei aspettato le dimissioni, viste le figuracce fatte in queste sei giornate. Quando uno non si dimette perché è legato al suo contratto, è giusto per la società esonerarlo“. Ildel“Il Calcio1920 comunica di aver revocato l’incarico di responsabiledella prima squadra al signor Massimo