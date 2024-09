Come eliminare le tarme da armadi e cassetti la guida pratica

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Un tempo lecomparivano solo nei mesi estivi, ma con il riscaldamento degli appartamenti ora possono rimanere attive tutto l’anno, persino durante l’inverno. Sono loro, o meglio le loro larve, le principali responsabili dei buchi nei maglioni, dato che si nutrono delle fibre dei tessuti per crescere. Se si vede qualche farfallina volare dentro al proprioo, dunque, vuol dire che piccoli danni sono già stati fatti. Lespesso entrano nei nostritramite un capo già infestato,può succedere con un acquisto vintage o di seconda mano. Altre volte possono entrare volando da una finestra, soprattutto in stanze con cabineo aperte. Si nutrono principalmente di fibre naturali di origine animale,lana, seta e pellicce, ma in assenza di queste possono attaccare anche tessuti vegetaliil cotone.