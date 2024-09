Colpo di scena Barbara d' Urso a Ballando | e ritrova Lucarelli

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 26 settembre 2024) Due stagioni tv (la seconda è appena iniziata) senzad'. Sono passati un po' di mesi da quell'annuncio di Mediaset, che è rimasto nella storia della televisione e che ha chiuso un cerchio: l'ex regina degli ascolti pomeridiani del Biscione fuori dal palinsesto.d', dopo quasi 20 anni a Pomeriggio 5, Domenica Live e Grande Fratello, esce diimprovvisamente. Parte, va a Londra. Poi torna in teatro con "Taxi a due piazze" e va in studio da Mara Venier a Domenica in. Ma ora torna in tv in prima serata. Stavolta a "con le stelle", su Rai1, nel corso della seconda puntata quando sarà ballerina per una notte. In quell'occasione incontrerà anche Selvaggia, ormai da tantissimo tempo nel programma di Milly Carlucci, ed il resto della giuria.