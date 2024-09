Ciclista mule ricetta del twist on classic Casoni del Moscow Mule

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 26 settembre 2024) Cambia marcia alle tue serate con, ilondel tradizionale. Affianco al succo di lime e al ginger beer, pedala Amaro delOriginale, il fine pasto (e fine gara!) preferito dagli amanti delle due ruote. Un amaro dal sorso deciso e dal profilo erbaceo, che esalta al massimo i sentori di liquirizia e chino. Se la giornata è stata in salita, la serata conè tutta in discesa! Ingredienti: 5 cl Amaro delOriginale 1,5 cl di succo di lime 9 cl ginger beer Tecnica: build Bicchiere: highball Procedimento: Per cominciare, riempite con ghiaccio a cubetti un bicchiere highball. Poi, versate 5 cl di Amaro delOriginale e 1,5 cl di succo di lime fresco direttamente nel bicchiere. Completate il drink versando 9 cl di ginger beer, utilizzando poi un bar spoon per amalgamare al meglio gli ingredienti.