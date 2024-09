Cda Rai scontro tra Schlein e Conte | Il M5s fa accordi col centrodestra Il Pd ha deciso di stare con Renzi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Sul voto del nuovo Consiglio d’amministrazione della Rai, a margine della presentazione delle firme in Corte di Cassazione per il referendum contro l’autonomia diffeata, si consuma un vero e propriotra Giuseppeed Elly. In assenza della riforma della Rai non partecipare al voto in Parlamento, oppure in attesa della riforma della tv di Stato non partecipare al voto, queste le posizioni in campo. “La spaccatura è del Partito democratico che hadicon” afferma il presidente 5 stelle. “Fino a ieri tutte le opposizioni condividevano la stessa posizione di non partecipare al voto” è la replica della segretaria dem.