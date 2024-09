Catturata la lupa che aveva aggredito un bambino a Roma trasferita in Parco nazionale d' Abruzzo

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 26 settembre 2024) AGI - È stataieri sera ala giovaneche da settimane veniva avvistata nella periferia est della Capitale vicino al centro commerciale Porta di. I tecnici della direzione ambiente della Regione Lazio l'hanno bloccata intorno alle 21 a Colle Salario con il supporto di una squadra specializzata nella telenarcosi che è riuscita ad addormentarla con il primo dardo lanciato. L'animale è in buone condizioni ed è già stato trasferito nella notte in un'area recintata deld', Lazio e Molise. L'allarme era scattato dopo che unera statoil 10 settembre neldelle Sabine da quello che gli esperti hanno ricostruito potesse essere un lupo. Sono state posizionate fototrappole ed è stata raccolta l'autorizzazione del ministero dell'Ambiente a derogare al divieto di prelievo del lupo, in quanto specie protetta.