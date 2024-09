Alice compie 70 anni come nasce il suo pseudonimo?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 26 settembre 2024) Carla Bissi, nata a Forlì il 26 settembre del 1954, è diventata famosa nel mondo della canzone italiana con lo. Un nome d’arte nato agli albori della sua carriera, nel 1975, quando pubblicò per la CBS il suo primo album, La mia poca grande età. Carla scelse quel nome per rendere omaggio alla protagonista dell’immortale storia di Lewis Carroll,nel Paese delle Meraviglie. Sull’album comparve quindiVisconti (il cognome fu inventato dal produttore). Nel 1980, la svolta: Bissi passa alla EMI e decide di lasciare unicamente il suo nome,. Gli iniziCarla Bissi, con la vittoria al Festival di Castrocaro nel ’71, la partecipazione a Sanremo nel ’72. Poi, la nascita diVisconti e, infine, solo. In questiincontra e si lega profondamente a Franco Battiato, l’autore che di fatto la lancia.