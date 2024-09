AccessiWay fra le 10 Top StartUp di LinkedIn 

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 26 settembre 2024) Torino –, start up under 30 impegnata sui temi dell’accessibilità digitale, entra per la prima volta nella LinkedIn Tops, una classifica delle 10 aziende italiane più interessanti nel panorama delle proposte innovative. Negli ultimi dodici mesiè cresciuta in termini di organico, con 24 assunzioni che hanno portato a 72 il totale dei dipendenti, con un +50% in termini di forza lavoro, un’età media di 30 anni, il 54% di donne, 6 dipendenti con disabilità assunti. La ricerca di giovani talenti è avvenuta anche attraverso collaborazioni con 13 delle migliori università italiane con le quali sono stati avviati 13 stage formativi; la volontà dell’azienda è sempre stata quella di far crescere i giovani nel mondo accademico per poi farli approdare in quello del lavoro.