Un trailer ci mostra una boss battle in Dragon Age | The Veilguard

(Di mercoledì 25 settembre 2024)Age: Theè sempre più vicino al suo giorno d’uscita. Ieri, durante lo State of Play, è statoto un nuovoche ciper la prima volta unafight contro uno degli essere più mostruosi e terrificanti che si possano incontrare nel mondo creato da Bioware: un drago! Il grande scontro contro questo drago corrotto, che non sappiamo quando avverrà durante la storia, ciun Rook mago, alle prese con incantesimi mentre cerca di evitare i potenti attacchi della maestosa creatura. Sicuramente una battaglia difficile che viene resa più facile dall’utilizzo delle abilità di Rook e compagni che avviene attraverso l’utilizzo della ruota delle abilità. Per terminare la difficile battaglia, Rook utilizza la sua abilità Ultimate capace di infliggere ingenti danni alla creatura.