Ue e 30 Paesi | Mosca paghi danni Ucraina

(Di mercoledì 25 settembre 2024) 22.20 Oltre 30e la Ue hanno aderito alla "storica" dichiarazione congiunta di sostegno alla ripresa e alla ricostruzione dell'lanciata dal presidente Usa Biden a margine dell'assemblea Onu. Le adesioni sono aperte. Continua "il nostro lavoro per implementare la decisione presa al G7 in Puglia di lanciare prestiti Era (Extra ordinary Revenue Acceleration) per Kiev entro la fine dell'anno,per rendere disponibili 50 mld di dollari in finanziamenti aggiuntivi per l'. Verranno usati asset russi", si legge.