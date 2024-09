Trump | L’Iran mi vuole uccidere Attentato per seminare il caos negli Usa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Roma, 25 settembre 2024 – Uncontro l’ex presidente, e candidato Repubblicano alle prossime elezioni Usa contro la democratica Kamala Harris, Donald Trum. A prepararlo sarebbe. TOPSHOT - Former US President and Republican presidential candidate Donaldgestures while speaking during a campaign rally at Johnny Mercer Theatre Civic Center in Savannah, Georgia, on September 24, 2024. (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP) Donaldha parlato di “grandi minacce” alla sua vita da parte dell'Iran, in seguito alle dichiarazioni del suo team che denunciavano minacce “reali e specifiche” da parte di Teheran avanzate dai servizi segreti americani. “L'Iran rappresenta una grande minaccia per la mia vita. L'intero esercito americano sta osservando e aspettando”, ha scritto sul suo social network Truth l'ex presidente e candidato repubblicano alle presidenziali di novembre.