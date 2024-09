Transformers One | recensione del film di Josh Cooley

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 25 settembre 2024)One:deldi“Evil isn’t born, it’s made”, recitava Once Upon a Time, una delle produzioni più importanti che ha avuto l’audacia di rivisitare le fiabe in chiave moderna. Una frase che definiva Regina Mills (la Regina Grimilde), e che può essere indicativa perOne,d’animazione diretto da. Prendendo a piene mani da quell’universo fantascientifico d’avventura della saga dei, il regista costruisce un prequel d’effetto, al cui centro si sviscera l’amicizia fra Orion Pax e D-16 – i futuri Optimus Prime e Megatron – e l’inarrestabile trasformazione di D-16 nel comandante dei Decepticon che tutti conoscono.