Szczesny accordo con il Barcellona per un anno | l’ex portiere Juve torna sui suoi passi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Milano, 25 settembre 2024 - Poco più di un mese fa aveva detto addio allantus e, in seconda battuta, anche al calcio giocato. Ma una occasione così capita una volta nella vita e Wojciechl'ha voluta prendere al volo. Dunque, questione di giorni, forse anche di ore, ma il portierone polacco è pronto are in campo con una delle maglie metaforicamente più pesanti e importanti d'Europa: quella del. Una trattativa lampo. Con i blaugrana che hcominciato a sondare il terreno dopo l'ennesimo e purtroppo serio infortunio subito da Marc André ter Stegen. Ildella nazionale tedesca infatti, nell'ultimo match di campionato, si è infortunato al legamento crociato e, di fatto, starà fuori per tutta la stagione.