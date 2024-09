Stellantis il mercato Usa delude Trema la poltrona dell’ad Tavares

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Bruxelles, 25 settembre 2024 – La Germania apre ad anticipare al 2025 la revisione dei target di emissioni Co2 per auto e furgoni (prevista per il 2026), ma conferma l’obiettivo dello stop ai motori a benzina e diesel dal 2035. Lo ha reso noto il ministro dell’Economia e del clima, Robert Habeck, dopo un incontro con l’industria del settore a Berlino. Il ministro italiano Adolfo Urso oggi presenterà a Bruxelles una proposta del governo che punta ad anticipare la revisione, ma la Commissione Ue, per ora, respinge la richiesta al mittente. “La clausola di revisione, fissata nel 2026, per il momento è appropriata”, ha detto il portavoce della Commissione Tim McPhie, commentando la richiesta dell’Italia. “Abbiamo adottato la legislazione sull’obiettivo 2035 per i veicoli a zero emissioni poco più di un anno fa.