Si frattura una gamba l’intervento chirurgico non riesce | l’Asl ora le paga i danni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Empoli, 25 settembre 2024 - Erano passati tre anni dal, ma evidentemente quell’operazione che avrebbe dovuto ridurre lapluriframmentata di tibia e perone non aveva risolto il problema. Anzi, secondo la pazientele aveva procurato ulteriori, e quindi dolore e fastidio. Sicuramente in sala operatoria qualcosa di non riuscito c’era stato, perché alla fine la Asl Toscana centro liquiderà alla paziente una cifra pari a 13.500 euro a saldo , stralcio e totale soddisfazione di ogni pretesa. Ma riavvolgiamo il nastro della vicenda. Tutto ha inizio nel 2020, quando una donna si sottopone a un interventoin area empolese per la riduzione di unapluriframmentata di tibia e perone che si era procurata.