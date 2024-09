San Michele in festa | ad Almè street food musica e divertimento

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 25 settembre 2024). Sabato 28 settembre dalle 16,30 alle 23,30 le strade ditorneranno ad ospitare il grande e tradizionale appuntamento annuale in cui sarà possibile sbizzarrirsi negli acquisti sotto le stelle tra bancarelle e, per una serata speciale e divertente in compagnia. La manizione, dedicata a SanArcangelo a cui è intitolata l’omonima chiesina romanica di, nonché patrono dei Commercianti, prende il via con la consueta Benedizione a tutte le attività commerciali e ai presenti alle ore 16,30. Organizzato dal Comune dicon la collaborazione dei Commercianti die del Distretto del Commercio dei Colli e del Brembo, l’evento, tanto atteso quanto partecipato, cresce e si allarga a una grande area del Paese.