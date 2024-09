Salerno 44enne aggredisce una donna in auto | trovata una pistola pronta all’uso

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Arrestato pochi giorni fa a, un uomo di 44 anni, residente a Cava de’ Tirreni, è stato incarcerato per detenzione e ricettazione di un’arma clandestina, oltre che per resistenza a pubblico ufficiale. La decisione è stata presa dopo che la polizia ha scoperto l’arma, perfettamente funzionante e, con il cane armato e il colpo in canna, nascosta sotto il sedile posteriore della sua. L’aggressione Il 20 settembre, come riportato daToday, durante una manifestazione studentesca presso il palazzo della Provincia, gli agenti hanno notato ilmentre aggrediva unaall’interno della sua, che si è poi rivelata essere la sua fidanzata. Invitato a scendere dal veicolo, l’uomo ha tentato di fuggire, accelerando, ma è stato fermato pochi metri più avanti.