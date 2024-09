Recensione negativa a processo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) "Il locale una bettola e i proprietari cafoni". È finita aper diffamazione una donna di 53 anni, nata a L’Aquila, che aveva lasciato prima su TripAdvisor e poi sulla pagina Facebook "Gufo? No grazie!" due recensioni negative su un ristorante di Recanati. Ieri in tribunale, davanti al giudice Andrea Belli, sono stati ascoltati la titolare, una recanatese, e il marito della signora che lavora nel locale. I fatti risalgono al 19 e al 24 agosto del 2017. Secondo l’accusa, la donna finita nei guai per diffamazione, dopo essere stata a cena con la famiglia nel locale della città leopardiana, avrebbe lasciato sul noto sito di recensioni un commento ritenuto negativo, lamentando un ritardo nel ricevere i primi piatti ordinati.