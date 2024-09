Pagelle Genoa-Sampdoria 1-1 6-7 d c r | voti e tabellino Coppa Italia 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ilcon idi, match valido per i sedicesimi di finale della. Diverse chanches da gol già nella prima fase di match da entrambi i lati: Coda non riesce in un paio di occasioni a trovare la rete, mentre Andrea Pinamonti non sbaglia e con un destro da fuori area dopo un errore di Romagnoli trova l’1-0 che i rossoblù portano nello spogliatoio alla fine della prima frazione di gioco. Nel secondo parziale di gioco è la formazione blucerchiata che prova a tenere il pallino del gioco e per larghi tratti ci riesce, trovando meritatamente il pareggio a sette minuti dalla fine con Borini. Durante il secondo minut di recupero rosso diretto per Romagnoli, che atterra Ankeye diretto ad alta velocità verso la porta di Silvestri.