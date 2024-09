OTELLO CENCI su Unplugged Playlist

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Direttore artistico del MEI – Meeting Etichette Indipendenti insieme a Giordano Sangiorgi e responsabile Spettacoli del Meeting di Rimini per l’amicizia fra i popoli dal 1998,è stato intervistato da me e Sofia Riccaboni in occasione della presentazione del MEI 2024, che si terrà a Faenza dal 4 al 7 ottobre. Come ci si prepara alla partecipazione al MEI? L’intervista riguarda il contest musicale annuale, che ha visto quest’anno una partecipazione sorprendentemente alta, con 240 brani presentati di grande qualità. Cambiamenti nei tempi e nell’universo musicale, influenzati dai social media come TikTok, hanno contribuito a questa affluenza. Sono stati selezionati cinque finalisti, la cui scelta è stata difficile per la giuria a causa dell’alto livello dei brani.