Morto a 26 anni in clinica | archiviato il caso di Antonio Pagnano familiari in rivolta

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLa tragica vicenda di, 26enne di Colle Sta, si è conclusa in tribunale con un’amara decisione per la sua famiglia. Questa mattina, il giudice per le indagini preliminari Roberto Nuzzo ha accolto la richiesta della Procura di archiviare l’inchiesta sulla morte del giovane, avvenuta il 5 febbraio 2020 presso laSanta Rita di Benevento. I medici coinvolti, il chirurgo Dino Di Palma e il radiologo Michelino Tedesco, difesi rispettivamente dagli avvocati Angelo Leone e Vincenzo Sguera, sono stati sollevati da ogni responsabilità. La vicenda risale a novembre 2019, quandofu ricoverato per la rimozione di un linfangioma cavernoso retroperitoneale. Un intervento che sembrava di routine si trasformò in un incubo.