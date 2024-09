LIVE Wolfsburg-Fiorentina Champions League calcio femminile in DIRETTA | De La Fuente rivoluziona il centrocampo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 25 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.27 Ecco le formazioni ufficiali:(4-3-3) Schmitz; Wilms, Wedemeyer, Minge, Rabano; Huth, Hagel, Kielland; Jonsdottir, Kalma, Endemann(4-3-3) Durante; Erzen, Filangeri, Faerge, Toniolo, Johansdottir, Breitner, Snerle; Bonfantini, Lundin, Pastrenge. Buonasera e benvenuti allatestuale di, gara valevole per il ritorno delle qualificazioni alla Women’s2024/2025. La sfida si giocherà in Germania, più precisamente all’AOK Stadion di. L’impianto ha una capacità di 5.200 posti. Momento positivo per le ragazze di mister De La: al netto della caduta contro le tedesche, laè partita forte in campionato e si trova a punteggio pieno, al comando della Serie Acon 9 punti in classifica.