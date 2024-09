LIVE Wolfsburg-Fiorentina 5-0 Champions League calcio femminile in DIRETTA | Viola eliminate dalla Champions League

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 25 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA93? Triplice fischio, ilstende laper 5-0. 92? Tunnel di Jonsdottir su Pastrenge, già ammonita. doppio giallo ein 10 nel finale. Sugli sviluppi parata plastica da fotografia di Durante, sulla punizione di Minge. 90? 3 minuti di recupero. 88? GOL di Wassmuth, 5-0. A porta sguarnita, trova la marcatura dopo il tocco post-discesa sulla sinistra di Jonsdottir, 86? Ammonizione per Pastrenge, rea di aver strattonato Brand a metacampo. Successivamente slalomsinistra di Jonsdottir, destro masticato, lontanoporta di Durante. 84? Brand cestina il 5-0. Destro di piatto aperto in area di rigore, tiro a millimetri dal palo. 83? Nonostante sia sotto di quattro reti, le ragazze di De La Fuente provano ad impostare dal basso, per quanto possibile.