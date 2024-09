Le insidie ??del web e l’educazione in rete c’è un’intesa

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Il web come risorsa ma anche un rischio per la privacy e la sicurezza, soprattutto per i minorenni. E’ per questo motivo che il Corecom (Comitato regionale per le Comunicazionila Campania), la Polizia Postale, l’Ufficio Scolastico regionale per la Campania e l’Ordine dei Giornalistila Campania hanno firmato un protocollo d’intesa, valido per due anni , per promuovere iniziative finalizzate aldigitale, alla prevenzionecyberbullismo e dei pericoliweb e per la diffusionela navigazione sicura erispettola culturala legalità. In particolare, le attività di informazione sui rischiweb saranno rivolti a studenti e docentile scuole campane e al personale di quelle strutture che, per il ruolo sociale rivestito, hanno interesse a diffondere la culturala legalità. Un uso più consapevolela, in primo luogo.