L’autogol di Milano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Una finale persa senza giocare.si prende un sonoro schiaffone dalla Uefa, che ritira la candidatura di San Siro per la finale di Champions 2027. Ancorché annunciata la bocciatura fa male e non solo perché gli italiani perdono le partite di calcio come se fossero guerre e perdono le guerre come se fossero partite di calcio, ricordando uno stracitato Winston Churchill. Qui i milanesi si sono giocati una montagna di soldi (si parla di un indotto attorno ai 15 milioni) e pure l’occasione di ridisegnare un’intera area della città, che al contrario è bravissima a rigenerarsi ogni giorno e guardare sempre al futuro. Le colpe? Di tutti: è così quando non si scende nemmeno in campo.