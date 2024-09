Laura Pausini il singolo ‘Ciao’ esce venerdì 27 settembre

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024)ha presentato il suo nuovoed è subito show. Alcuni fan e addetti ai lavori hanno potuto condividere con lei in una Milano vista dall’alto su un double deck l’anteprima di, la canzone che uscirà27su tutte le piattaforme. “è un brano molto particolare che ho avuto la fortuna di ricevere inaspettatamente questa estate, scritto tra gli altri da Sam Smith, un artista che stimo molto – ha raccontato–. Mi ha colpito subito e ho desiderato dal primo momento di scrivere un testo in italiano che raccontasse qualcosa di inedito per me: la fine di un rapporto non necessariamente d’amore (un’amicizia o una collaborazione) che si interrompe in un modo pacifico, consapevole, maturo.Racconta di come sia possibile staccarsi desiderando per l’altro una vita serena, e lo si fa con il sorriso sulle labbra”.