L’appello di Zelensky all’Onu | Pace? Sì ma reale e giusta Stasera il vertice con Biden Ma Trump non vuole vederlo

(Di mercoledì 25 settembre 2024) «Serve la, ma voglio unaper la mia gente». Volodymyrsale sul palco dell’Assemblea Generale Onu in corso a New York e presenta alle nazioni del mondo il suo approccio per mettere fine quanto prima alla guerra con la Russia: che non corrisponda a una resa, però. L’Ucraina non accetterà mai un accordo diimposto, sottolinea. Che ieri sera al Consiglio di sicurezza aveva invece detto che è la Russia che va «forzata» alla. Il leader ucraino è negli Usa da domenica negli Usa per condurre quella che potrebbe essere la sua ultima offensiva diplomatica oltreoceano prima del voto del prossimo 5 novembre. Dopo l’intervento all’Assemblea Generale dell’Onu, sarà alla cena di gala di sostegno all’Ucraina organizzata da Joe(cui la premier Giorgia Meloni, già rientrata in Italia, non sarà presente).