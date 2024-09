Inter no ai catastrofismi! Il derby un passo falso lo dimostrano i dati

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ilper l’è stato solo unda cancellare. La squadra nerazzurra non è peggiorata di punto in bianco, ilochiaramente. MOMENTO – Una sconfitta non può cancellare assolutamente tutto ciò che è stato fatto da questa squadra. L’è in un momento no, ciò è chiaro, ma rimane solamente questo e non una catastrofe impossibile da risolvere. Siamo al 25 settembre e sono passate appena cinque giornate, il tempo di rimediare c’è e isono dalla parte di Simone Inzaghi. Le prossime tre partite saranno decisive: Udinese, Stella Rossa e Torino per capire le ambizioni della squadra., isono dalla tua parte! STATISTICHE – Nelle ultime 43 partite di campionato l’ha perso solamente 3 volte. Una con il Milan proprio nell’ultimoe le altre due entrambe con il Sassuolo, di cui una già con lo Scudetto in mano aritmeticamente.