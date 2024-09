Il senso delle parole

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 25 settembre 2024) IlDi Vincenzo Calafiore 26 Settembre 2024 Udine “ Qui forse uno potrebbe dirmi: “Ma silenzioso e quieto, Socrate, non sarai capace di vivere dopo uscito da Atene?” Ecco la cosa più difficile di tutte a persuaderne alcuni di voi. Perché se io vi dico che questo significa disobbedire al dio, e che perciò non è possibile che io viva quieto, voi non mi credete e dite che io parlo per ironia; se poi vi dico che proprio questo è per l’uomo il bene maggiore, ragionare ogni giorno della virtù e degli altri argomenti sui quali mi avete sentito disputare e far ricerche su me stesso e sugli altri, e che una vita che non faccia tali ricerche non è degna d’essere vissuta; se io vi dico questo, mi credete anche meno.