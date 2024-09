Il futuro dell’ex Telecom | diventerà un parcheggio Mover si aggiudica l’area per 400mila euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Viareggio, 25 settembre 2024 – Per– come da proposta irrevocabile d’acquisto presentata il 22 maggio al curatore, Donato Bellomo, su mandato del Consiglio Comunale –si èta all’asta la proprietà. Per, un tempo dell’Edinconsult, non è stata presentata nessun’altra offerta oltre a quella della società pubblico-privata. E così potranno adesso concretizzarsi i piani del Comune, che conha già manifestato l’intenzione di realizzare nel vecchio centro direzionale della Migliarina – trasformato da anni di totale abbandono in un dormitorio abusivo, in cui nel tempo si sono accavallate occupazioni e sgomberi – unscambiatore multipiano (una struttura in ferro, alzato su due o tre piani). Servito da bus navetta, e dotato di postazioni per il noleggio di biciclette e monopattini elettrici.