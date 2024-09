Il bambino che si crede un lupo

Leggi tutta la notizia su butac

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ci chiedete info sulla storia pubblicata da quel giornale ottimo per rivestire la lettiera del gatto che è il Daily Mail, e ripresa da tante testate italiane. La notizia è una classica non-notizia cavalcata solo e unicamente per amore del clic. Titolo del Daily Mail – che sul caso, in pochi giorni, ha già pubblicato tre articoli e un podcast: Howling mad! Fury as school allows pupil suffering from ‘species dysphoria’ to identify as a WOLF Per noi di BUTAC (come per chiunque altro) al momento risulta impossibile verificare i fatti, visto che il Daily Mail scrive che preferiscono non entrare nello specifico per “proteggere l’identità delin questione”, quindi a parte la localizzazione dei fatti in Scozia e i pareri di illustri opinionisti sul tema non viene riportato altro.