Dinamo Kiev-Lazio 0-3 Baroni | La squadra sta facendo bene

(Di mercoledì 25 settembre 2024) “Stiamo cercando di fare un calcio propositivo e offensivo, in cui ladeve avere in testa di attaccare. I ragazzi lo sanno, stiamo lavorando su questo. Gli equilibri sono semplici, bisogna correre e mantenere le giuste distanze. Solo così si riesce a supportare quattro giocatori offensivi. La, però, sta“. A dirlo è l’allenatore della, Marco, ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta 3-0 contro la. “In campionato siamo la secondache ha subito meno tiri in porta, siamo stati un po’ penalizzati negli episodi – prosegue nella sua analisi – Oggi dopo il 3-0 abbiamo subito un po’ di più, ma ho visto la voglia di non prendere gol da parte della. Mi piacciono molto i giocatori che hanno mobilità, come Dia e Castellanos”.