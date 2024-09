Deadpool & Wolverine | svelata la data di uscita in digitale e homevideo ecco i contenuti bonus

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Online sono stati svelati i dettagli delle versioni digitali edel film campione di incassiha ora unadiin formatoe in 4K Ultra HD, Blu-Ray e DVD: il film campione di incassi sarà infatti disponibile rispettivamente dall'1 ottobre e sul mercatodal 22 ottobre. Il tempo trascorso dal debutto nelle sale del progetto con star Ryan Reynolds e Hugh Jackman sarà quindi di 68 e 89 giorni, confermando l'intenzione della Disney di sfruttare il più possibile la presenza nelle sale. Nuoviper la gioia dei fan Gli spettatori potranno accedere inoltre a featurette esclusive realizzate per Fandango at Home, Apple TV, e per la