Cybersicurezza | a Roma il nuovo centro operativo della Polizia postale

(Di mercoledì 25 settembre 2024) AGI - Alla presenza del ministro dell'Interno, del capoe dei vertici di Poste Italiane si è svolta la cerimonia di inaugurazione e intitolazione delper la sicurezza cibernetica del Lazio, principale presidio dicapitale, in via Ugo Amaldi, zona Marconi. La sede, che si trova all'interno di uno stabile di Poste italiane, è stata intitolata alla memoria dell'assistentedi Stato Rolando Lanari e dell'agente sceltodi Stato Giuseppe Scravaglieri, vittime del terrorismo e medaglie d'oro al valor civile, uccisi dalle Br durante un conflitto a fuoco avvenuto ail 14 febbraio del 1987 in via Prati di Papa, mentre erano impiegati nella scorta di un furgoneportavalori.