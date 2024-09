Coppa Davis il calendario delle Finals 2024 Italia svantaggiata rispetto alla Spagna

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Arrivano notizie e comunicati dall’International Tennis Federation (ITF). È stato reso noto, infatti, ildella Final Eight diche disputerà al ‘Palacio de Deportes José María Martín Carpena’ di Malaga dal 19 al 24 novembre. Uno schedule non proprio favorevole all’(campione in carica), se si fa una valutazione sul tempo di recupero a disposizione. Gli uomini di Filippo Volandri, infatti, saranno impegnati nell’ultimo giorno dei quarti di finale contro l’Argentina, ovvero giovedì 21 novembre alle ore 17.00. In quello stesso giorno saranno protagonisti USA e Australia. Da quest’ultimo scontro verrà fuori la compagine rivale degli azzurri, qualora chiaramente vincessero contro gli argentini. Ad aprire le danze saranno i padroni di casa contro i Paesi Bassi, ovvero il 19 novembre alle ore 17.00.