Ciclismo i convocati dell’Italia per i Mondiali 2024 Quali saranno i ruoli dei singoli azzurri

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Non giriamoci tanto attorno. Se agli Europei la squadra era ben assortita ed aveva un capitano dità come Jonathan Milan che poteva veramente provare a far saltare il banco (poi purtroppo sappiamo tutti com’è andata), aidisu strada in Svizzera, nella prova in linea, le speranze di medaglia per l’Italia sono veramente poche. Daniele Bennati ha provato ad amalgamare il meglio a disposizione buttando giù una lista di nove(daiuscirà fuori una riserva), nella quale manca però un vero e proprio capitano che possa puntare in alto su un circuito duro come quello elvetico. Visto quello che ha dimostrato al Giro del Lussemburgo, battendo Mathieu van der Poel in classifica generale, la punta dovrebbe essere Antonio Tiberi.