Cento sesta stagione di serie A2 alle porte Con Livorno sarà già uno scontro diretto

(Di mercoledì 25 settembre 2024) E’ un curriculum ormai importante e corposo, quello della Benedetto XIV nel basket che conta. Dopo la grande delusione della retrocessione del 2019, in un campionato nel quale se qualcosa poteva andare storto, inevitabilmente finiva così, la società biancorossa si è rimboccata le maniche e dopo aver riconquistato la categoria nel 2020, ha disputato 4 stagioni senza mai rischiare nulla, e in alcuni casi investendo e divertendosi anche parecchio. Il ciclo targato Matteo Mecacci-Ivan Belletti ha portato risultati in, radicando una passione che c’è sempre stata, ma abituando la città del Guercino a una categoria che prima del 2018 non aveva mai vissuto dal vivo.