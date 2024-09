Bergamo momento di condivisione e pregiera a ridosso del Morla

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 25 settembre 2024). Sabato 28 settembre alle 11 al civico 14/C di via Baioni a, nel giardino privato adel, verrà celebrata una messa presieduta da don Pasquale Pezzoli, parroco del quartiere Borgo Santa Caterina in. La celebrazione sarà impreziosita dai ragazzi della parrocchia. A tre settimane dall’esondazione del 9 settembre che ha ferito una parte della città, le famiglie colpite e i volontari, si ritrovano per condividere undi preghiera e ringraziare perché nonostante si fosse esposti a rischi, nessuno si è fatto male. L’invito è stato esteso al vescovo di, monsignor Francesco Beschi e a tutta la cittadinanza “Acqua: un mito tra i miti, simbolo di vita, simbolo sacro ma anche simbolo di morte che fa paura è aggressiva e violenta. L’inondazione porta distruzione e lacrime, anch’esse acqua.